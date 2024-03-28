Yen'in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor

Nomura Holdings'in ticaret ve yatırım bankacılığı başkanı Christopher Willcox'a göre, yen bu yılın ilerleyen dönemlerinde dolar karşısında güçlenmesini bekliyor.

Willcox, Bloomberg TV'ye verdiği bir röportajda "Yenin ABD doları karşısında 140'a doğru geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha güçlü bir yen, öncelikle Fed'in yolun ilerisinde gevşemesinin ve biraz daha sıkı Japonya politikasının gücünden kaynaklanacaktır" dedi.

Willcox, "Merkez bankaları piyasayı şaşırtabilecekleri zaman müdahale etme eğilimindedir. Şu anda hepimiz bunun hakkında konuşuyoruz, bu yüzden harekete geçmektense konuşmayı tercih edeceklerini düşünüyorum, ama tabii ki asla bilemezsiniz." dedi.

USD/JPY şu sıralarda düne göre yüzde 0,02 artışla 151,35 seviyesinden işlem görüyor.