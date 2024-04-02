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5 ayın en düşüğü: Alman imalat sanayisi ivme kaybetti

Almanya'da imalat sanayi yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 14:01

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 14:01

Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle martta 41,9 puana gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Mart 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede şubatta 42,5 puan olan imalat sanayi PMI martta 41,9 puana geriledi. Böylece, endeks son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Beklenti ise endeksin 41,6 puana gerilemesi yönündeydi.

Ülkede imalat sanayi PMI, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalırken, ekonomik görünüme yönelik iyimserliğe rağmen fabrikalarda işten çıkarmalar arttı.

Açıklamada, "Şirketlerin gelecekteki üretime yönelik beklentileri zayıf da olsa martta olumluya döndü. Talep koşulları yine de fabrikalarda daha fazla iş kaybına ve üretim öncesi stokların sürekli olarak azalmasına katkıda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Almanya'nın imalat sektörü geçen yılın ortalarından bu yana resesyon içinde ve son PMI verileri 2024'ün ilk çeyreğinde yeni bir daralmaya işaret ediyor. Daha da kötüsü, gerileme sermaye mallarının yanı sıra ara ve tüketim mallarını da kapsayacak şekilde çok geniş bir alana yayılmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

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