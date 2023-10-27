AB liderleri enflasyondan endişeli

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ekonomik büyümenin yavaşladığını ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğunu bildirdi.

Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları devam ederken, zirve sonuç bildirisinin ekonomiyle ilgili bölümü gazetecilerle paylaşıldı.

Toplantıda ekonomik ve mali durumun ele alındığı belirtilen bildiride, "Ekonomilerimiz çok sayıda şok karşısında direnç göstermekle beraber hız kaybetmiş olsa da büyümeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Enflasyon önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesi büyük önem taşıyor." denilen bildiride, ekonomilerin dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırmaktaki kararlılık vurgulandı.

Bildiride, Avro Grubu'nun ekonomik gelişmeleri yakından takip edeceği, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması amacıyla ekonomi politikalarının yakın koordinasyonunun devam edeceği belirtildi.

Ulusal maliye politikalarını koordine etmenin ekonomiyi, dayanıklılığı ve istihdamı desteklemek için gerekli olduğu vurgulanan bildiride, özel sektör yatırımlarını artırmak, sınamalara karşı finansman sağlamak, AB'nin yeşil ve dijital dönüşümdeki liderliğini ortaya koymak için sermaye ve finansal piyasaların geleceği konusunda Avro Grubu'nun çalışmalarının dikkate alındığı ve bu alanlarda ilerlemenin mart ayında yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ DİRENÇLİ

Bildiride, AB bankacılık birliğinin sektörün dayanıklılığını önemli ölçüde güçlendirdiğine ve bu alanda çalışmaların süreceğine işaret edilerek, "AB bankacılık sektörü, güçlü sermaye ve likidite pozisyonuyla dirençlidir." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu'nun dijital avro kullanımına yasal çerçeve oluşturmak için hazırladığı düzenleme teklifi ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dijital avroya yönelik araştırma çalışmalarında bir sonraki aşamaya geçme kararının dikkate alındığı belirtilen bildiride, bu alandaki ilerlemenin düzenli olarak gözden geçirileceği ifade edildi.

AB Liderler Zirvesi'nin ekonomi konularının ele alındığı oturumu "Avro Zirvesi" olarak adlandırılıyor. Bu oturuma AB ülkelerinin liderleri ile birlikte ECB Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılıyor ve alanlarındaki son gelişmeleri anlatıyor.