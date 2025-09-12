CANLI BORSA
AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın otomobil üretiminde öncü konumda kalması için gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2025 16:43

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, üreticilerle Brüksel'de yapılan otomotiv endüstrisinin geleceğine ilişkin stratejik diyalog toplantısı hakkında açıklamada bulundu.

"Geleceğin otomobillerinin Avrupa'da üretilmesini istiyoruz." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun için sektörle yakın çalışma içerisinde bulunduklarını belirtti.

Von der Leyen, Avrupalı şirketleri haksız rekabete karşı koruduklarını, kritik ham maddelere erişimi iyileştirdiklerini ve çalışanlara yeni beceriler kazandırmaya destek sunduklarını anlattı.

Otomotiv sektörünün endişelerine kulak verdiklerini ve bu alanda düzenlemeler yaptıklarını ifade eden von der Leyen, karbondan arınmayı ve teknolojik tarafsızlığı bir araya getireceklerini bildirdi.

Von der Leyen, teknolojinin ulaşımı dönüştürdüğünü ve jeopolitikanın küresel rekabeti şekillendirdiğini anımsatarak, "Avrupa'nın otomotiv inovasyonunda ön saflarda kalmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde Avrupalı otomobil üreticileri ABD ve Çin'deki rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Üreticiler, sektöre daha fazla destek sağlanmasını, AB'nin karbon emisyon hedeflerini düşürmesini, 2035 yılı olarak belirlenmiş yeni içten yanmalı motora sahip otomobil satış yasağının kaldırılmasını ve Avrupa ülkelerinde yerli üretim elektrikli otomobil alımının cazip hale getirilmesini istiyor.

Avrupa'da otomotiv sektöründe yaklaşık 13 milyon kişi istihdam ediliyor.

