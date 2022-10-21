AB liderler zirvesinde konuşan Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, artan faiz oranlarından kaynaklanan daha yüksek borç geri ödemelerinin AB uzun vadeli bütçesi üzerinde ek gerilim yarattığını ifade etti.

Metsola, "Ekonomimiz bütçede bu artırıma ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bir refah meselesi değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi. İçinde bulunduğumuz şartlara adapte olmak için bir revizyon gerekli" diye konuştu.

AB,Aralık 2020'de2021-2027 dönemi için bütçe büyüklüğünü 1,1 trilyon euro, 27 üyenin toplam GSYH'sının yüzde 1'i seviyesinde belirlemişti.