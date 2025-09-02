CANLI BORSA
AB ülkelerinin savunma harcamaları 380 milyar avroyu aşacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin bu yıl yapacağı toplam savunma harcamasının 381 milyar avroyla rekor seviyeye çıkacağı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 12:45

Son Güncelleme Tarihi 02 Eylül 2025 12:47

Avrupa Savunma Ajansı, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarının ayrıntılı olarak değerlendirildiği "2024-2025 Savunma Verileri" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 27 AB ülkesinin savunma harcamalarının toplamının 2024 yılında 2023'e kıyasla yüzde 19 artarak 343 milyar avroya ulaştığı ifade edildi.

Geçen yıl yapılan toplam savunma harcamalarının AB ülkelerinin GSYH'sinin yüzde 1,9'una yükseldiğine işaret edilen raporda, bu artışın rekor düzeyde ekipman alımları ile araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımların artmasından kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, savunma yatırımlarının 2024'te ilk kez 106 milyar avroyu aşarak toplam harcamaların yüzde 31'ini oluşturduğu, bunun verilerin toplanmaya başlandığı süreçte tespit edilen en yüksek oran olduğu bilgisi verildi.

Artış eğiliminin 2025 yılında da devam ettiği belirtilen raporda, bu yıl savunma yatırım harcamalarının 130 milyar avroya yaklaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

AB ülkelerinin savunma harcamalarının toplamının bu yıl 381 milyar avroyla rekor düzeye ulaşacağı ve GSYH'nin yüzde 2,1'ini bulacağı bildirildi.

Raporda, üye ülkelerin değişen güvenlik ortamına yanıt olarak askeri kapasitelerini geliştirmeye odaklandıkları, savunma ve caydırıcılık için gerekli askeri kapasiteye sahip AB üye devletlerinin, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek üzere harcanmalarını artırdıkları kaydedildi.

