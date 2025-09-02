CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak

AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin toplam savunma harcamalarının 2025 yılında 381 milyar avroya ulaşarak, rekor kırması beklendiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 16:47

Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) yayımladığı '2024-2025 Savunma Verileri' raporuna göre, 2024'te harcamalar bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 343 milyar avroya çıktı. Böylece savunmaya ayrılan payın, AB'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 1,9'una yükseldiği kaydedildi.

Raporda, bu artışın özellikle ekipman tedarikindeki rekor seviyeler ve Ar-Ge'ye ayrılan fonlardaki yükselişten kaynaklandığı aktarıldı. 2024'te savunma yatırımları ilk kez 100 milyar avroyu aşarak 106 milyar avroya çıktığı ve toplam harcamaların yüzde 31'ini oluşturduğu belirtildi. Raporda, ekipman alımlarının 88 milyar avroya ulaştığı, Ar-Ge harcamalarının ise 13 milyar avro olduğu ifade edildi.

EDA verilerine göre, AB ülkelerinin 2025'te savunma harcamalarının 381 milyar avroyla rekor düzeye ulaşacağı ve GSYH'ye oranının yüzde 2,1'e çıkacağı bildirildi. Savunma yatırımlarının 130 milyar avroya, Ar-Ge harcamalarının ise 17 milyar avroya yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve aynı zamanda EDA Başkanı Kaja Kallas, "Avrupa halkını korumak için savunmaya rekor düzeyde harcama yapıyoruz ve burada durmayacağız. Bu yatırımlar Ar-Ge'den, temel savunma bileşenlerinin ortak tedariki ve üretimine kadar her alana yönlendirilecek. Avrupa Birliği, bu çabada üye devletlerimizi ve Avrupalı şirketleri desteklemek için sahip olduğumuz tüm mali ve siyasi araçları seferber ediyor. Savunma bugün bir lüks değil, vatandaşlarımızın korunması için temel bir zorunluluk. Bu dönem Avrupa savunmasının çağı olmalı" ifadelerini kullandı.

EDA İcra Direktörü Andre Denk ise "AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkardığını görmek cesaret verici. Ancak NATO'nun yeni belirlediği GSYH'nin yüzde 3,5'i hedefi daha da fazla çaba gerektirecek. Bu, yıllık toplamda 630 milyar avrodan fazla harcama anlamına geliyor. Bununla birlikte bizlerin yakın iş birliği yapması, ölçek ekonomileri yakalaması ve birlikte çalışabilirliği artırması şart. EDA, üye devletleri bu çabalarında her zamankinden daha güçlü şekilde desteklemeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Japonya’nın imalat aktivitesi daraldı Japonya'nın imalat aktivitesi daraldı 01 Eylül 2025 08:56
Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı 31 Ağustos 2025 11:26
Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü 31 Ağustos 2025 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Ağustos 2025 09:07
AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam 29 Ağustos 2025 16:54
ABD’de mal ticareti açığı temmuzda arttı ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı 29 Ağustos 2025 16:47
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
ABD, Suriye’ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı 29 Ağustos 2025 11:57
Almanya’da perakende satışlar sert düştü Almanya'da perakende satışlar sert düştü 29 Ağustos 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler