AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak

Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) yayımladığı '2024-2025 Savunma Verileri' raporuna göre, 2024'te harcamalar bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 343 milyar avroya çıktı. Böylece savunmaya ayrılan payın, AB'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 1,9'una yükseldiği kaydedildi.

Raporda, bu artışın özellikle ekipman tedarikindeki rekor seviyeler ve Ar-Ge'ye ayrılan fonlardaki yükselişten kaynaklandığı aktarıldı. 2024'te savunma yatırımları ilk kez 100 milyar avroyu aşarak 106 milyar avroya çıktığı ve toplam harcamaların yüzde 31'ini oluşturduğu belirtildi. Raporda, ekipman alımlarının 88 milyar avroya ulaştığı, Ar-Ge harcamalarının ise 13 milyar avro olduğu ifade edildi.

EDA verilerine göre, AB ülkelerinin 2025'te savunma harcamalarının 381 milyar avroyla rekor düzeye ulaşacağı ve GSYH'ye oranının yüzde 2,1'e çıkacağı bildirildi. Savunma yatırımlarının 130 milyar avroya, Ar-Ge harcamalarının ise 17 milyar avroya yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve aynı zamanda EDA Başkanı Kaja Kallas, "Avrupa halkını korumak için savunmaya rekor düzeyde harcama yapıyoruz ve burada durmayacağız. Bu yatırımlar Ar-Ge'den, temel savunma bileşenlerinin ortak tedariki ve üretimine kadar her alana yönlendirilecek. Avrupa Birliği, bu çabada üye devletlerimizi ve Avrupalı şirketleri desteklemek için sahip olduğumuz tüm mali ve siyasi araçları seferber ediyor. Savunma bugün bir lüks değil, vatandaşlarımızın korunması için temel bir zorunluluk. Bu dönem Avrupa savunmasının çağı olmalı" ifadelerini kullandı.

EDA İcra Direktörü Andre Denk ise "AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkardığını görmek cesaret verici. Ancak NATO'nun yeni belirlediği GSYH'nin yüzde 3,5'i hedefi daha da fazla çaba gerektirecek. Bu, yıllık toplamda 630 milyar avrodan fazla harcama anlamına geliyor. Bununla birlikte bizlerin yakın iş birliği yapması, ölçek ekonomileri yakalaması ve birlikte çalışabilirliği artırması şart. EDA, üye devletleri bu çabalarında her zamankinden daha güçlü şekilde desteklemeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.