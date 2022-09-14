AB zorla çalıştırılanların ürettiği ürünlerin alımını yasaklıyor

AB Komisyonunun hazırladığı teklif, tüm sanayi kollarında AB iç pazarında tüketim için hazırlanan ürünlerin yanı sıra ihraç edilecek ve ithal edilen tüm ürünleri kapsıyor. Komisyonun açıklamasında, "Birçok sanayi kolunda ve tüm kıtalarda 27,6 milyon kişi zorla çalıştırıldığı için bu kapsamlı yaklaşım önem taşıyor." denildi.

KÜRESEL ORTAKLARLA YAKIN İŞ BİRLİĞİ Zorla çalıştırılan kişilerin büyük çoğunluğunun özel şirketler, bazılarının ise devletler tarafından kullanıldığı belirtilen açıklamada, "küresel ortaklarla yakın iş birliğinin" de altı çizildi. Teklife göre, AB üyesi ülkeler bir ürünün zorla çalıştırılan kişilerce üretildiğini soruşturmayla tespit etmesi halinde, o ürünü pazardan çekme yetkisine sahip olacak. AB pazarından çekilen ürünler imha edilecek.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN 24 AY SONRA UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK Bu tür ürünlerin AB sınırlarına geldiği tespit edildiğinde, AB ülkelerindeki gümrük makamlarının bunları sınırdan sokmama yetkisi bulunacak. AB Komisyonunun yasa teklifinin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından görüşülerek kabul edilmesi gerekiyor. Teklif, kabul edilirse AB'nin resmi gazetesinde yayımlanıp yürürlüğe girdikten 24 ay sonra uygulamaya geçirilecek.