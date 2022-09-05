Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kongre'den Ukrayna'ya bütçe desteği ve silah yardımı için 11,7 milyar dolar isteyecek.

Yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, sonbaharda artması beklenen COVID vakaları nedeniyle sağlanacak yardımlar için de Kongre'den 22,4 milyar dolar talep eodecek.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Müdürü Shalanda Young'ın verdiği bilgiye göre Biden, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın ABD enerji arzı üzerine etkilerinin düzeltilmesi için 2 milyar dolar da talep edecek.

Young'ın açıklamasına göre toplam 47,1 milyar dolarlık bütçe talebinin 2022 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'den önce Kongre'den onay alması hedefleniyor.

Biden yönetimi Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'da 13,5 milyar dolardan fazla güvenlik desteği sağladı.