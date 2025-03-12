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ABD Ticaret Bakanı Trump'ın tarifelerini değerlendirdi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Donald Trump'ın tarifelerinin, ekonomide durgunluğa yol açsa da buna değeceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2025 12:43

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2025 12:44

Bir televizyon kanalına konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump'ın ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lutnick, tarifelerin "kısa vadeli durgunluğa yol açsa bile buna değip değmeyeceği" sorusuna, "Bu politikalar, Amerika'nın şimdiye kadar sahip olduğu en önemli şeyler." diye yanıt verdi.

Resesyona neden olsa da tarifelerin buna değeceğini belirten Lutnick, vatandaşların bu konuda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Lutnick, bu politikaların gelir sağlayacağını savundu.

ABD, İKİ KOMŞUSUNA EK TARİFELER UYGULAMIŞTI

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

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