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ABD tüketici güveninde enflasyon etkisi

ABD’de tüketici güveni enflasyon beklentilerindeki düşüşün etkisiyle tahminlerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2023 09:03

Son Güncelleme Tarihi 09 Aralık 2023 09:03

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı Aralık ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre Tüketici Güveni 69,4'e yükseldi. Endeks Kasım'da 61,3 değerini almıştı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 62'ydi.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin özellikle enflasyonun beklenen seyrindeki iyileşmelere bağlı olarak yükseldiğini belirtti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e gerilediğini bildiren Hsu, bu oranın Mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğuna dikkati çekti.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de bu ay yüzde 3,2'den 2,8'e düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük ikinci seviyesini kaydettiğini aktardı.

Cari koşullar endeksi 5,7 puan artarak 74'e, tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de 66,4'e yükseldi.

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