CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ve Japonya işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ve Japonya işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ve Japonya kritik mineraller için işbirliği anlaşması imzaladı.

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2025 08:47

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin madencilik ve işleme yoluyla tedarikinin güvence altına alınması için bir çerçeve anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Trump'ın Asya ziyareti kapsamında Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalandı.

ABD ve Japonya, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri için çeşitlendirilmiş, likit ve adil pazarların gelişimini hızlandırmak amacıyla ekonomi politikası araçları ve koordineli yatırım kullanarak işbirliği yapmayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında ABD ve Japonya, kritik mineraller için izin süreçlerini kolaylaştırmayı, piyasa dışı politikalara ve haksız ticaret uygulamalarına karşı harekete geçmeyi kabul etti. Her iki ülke karşılıklı tamamlayıcı bir stoklama düzenlemesi değerlendirecek ve tedarik zinciri güvenliğini sağlamak için diğer uluslararası ortaklarla işbirliği yapacak.

İlginizi Çekebilir
Moody’s, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi 25 Ekim 2025 09:05
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı 25 Ekim 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 24 Ekim 2025 17:01
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz 24 Ekim 2025 16:37
ABD’de eylül ayı enflasyonu belli oldu ABD'de eylül ayı enflasyonu belli oldu 24 Ekim 2025 15:33
Ayçiçeği yağı için Rusya’dan gümrük vergisi kararı Ayçiçeği yağı için Rusya'dan gümrük vergisi kararı 24 Ekim 2025 15:06
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 24 Ekim 2025 13:53
İngiltere’de perakende satışlar beklentileri aştı İngiltere'de perakende satışlar beklentileri aştı 24 Ekim 2025 13:04
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 24 Ekim 2025 10:33
Brent petrolde yaptırım etkisi yaşanıyor Brent petrolde "yaptırım" etkisi yaşanıyor 24 Ekim 2025 10:26
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Ekim 2025 10:04
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 24 Ekim 2025 09:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler