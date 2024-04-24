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ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta aylık bazda yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 16:04

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 16:04

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artışla 283,4 milyar dolara çıkarken, 2023 Kasım'dan bu yana en yüksek aylık artışı kaydetti.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarının bu dönemde yüzde 2,5 artacağı yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, şubatta yüzde 0,7 artışla 276,1 milyar dolara yükselmişti.

SAVUNMA HARİÇ SİPARİŞLER YÜZDE 2,3 ARTTI

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,2 ve savunma hariç siparişler yüzde 2,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VERMESİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Aynı dönemde ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, yüzde 7,7'lik artışla üst üste iki ay yükseliş gösterdi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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