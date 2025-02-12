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ABD'de elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne (EIA) göre ABD'de elektrik kullanımı 2025 ve 2026 yıllarında rekor seviyelere ulaşacak.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2025 09:16

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nun (EIA) Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin elektrik tüketiminin 2025 ve 2026 yıllarında rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor.

EIA'nın tahminlerine göre elektrik talebi 2025 yılında 4,179 milyar kilovat saate (kWh), 2026 yılında ise 4,239 milyar kWh'ye ulaşarak 2024 yılı için öngörülen 4,082 milyar kWh'lik bir önceki yüksek seviyeyi aşacak.

Tüketimdeki artış, konut ve ticari sektörlerde ısınma ve ulaşım için artan elektrik kullanımının yanı sıra yapay zeka ve kripto para için veri merkezlerinin genişlemesine bağlanmakta.

2025 yılı için elektrik satışlarının dağılımı, konut tüketicilerine 1.524 milyar kWh, ticari müşterilere 1.458 milyar kWh ve endüstriyel kullanıcılara 1.054 milyar kWh olarak öngörülmekte.

Rapor ayrıca enerji üretimi karışımında bir değişimin altını çiziyor; doğal gazın payının 2024'te %43'ten 2025'te %40'a ve 2026'da %39'a düşmesi bekleniyor. Bu arada, kömürün payında hafif bir azalma görülecek ve yenilenebilir enerji üretimindeki artışla eş zamanlı olarak 2024'te %23'ten 2026'da %27'ye yükselecektir. Nükleer enerjinin payının ise aynı dönemde %19'da sabitleneceği öngörülmektedir.

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