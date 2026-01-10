CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de hanehalkı varlıkları geçen yılın üçüncü çeyreğinde arttı

ABD'de hanehalkı varlıkları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara yükseldi.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2026 08:31

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2026 09:20

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları, yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu varlıklar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 artarken 2024'ün aynı dönemine kıyasla da yüzde 7,7 yükseldi.

ABD'de hanehalkı varlıkları, 2025'in ilk çeyreğinde 168,4, ikinci çeyreğinde 175,6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Üçüncü çeyrekte hisse senedi varlıklarının değeri 5,5 trilyon dolar ve gayrimenkul varlıklarının değeri 0,3 trilyon dolar arttı.

Hanehalkı borcu ise geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,3 artarken, mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 3,2 yükseldi.

