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ABD'de ikinci el konut satışlarının artması bekleniyor

ABD'de Ulusal Emlakçılar Birliği, 2024 yılında 4,71 milyon ikinci el konut satışı beklediğini ve Austin, Teksas'ın en çok bastırılmış konut talebine sahip en iyi emlak piyasası olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2023 08:55

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2023 08:55

NAR Baş Ekonomisti Lawrence Yun, gelecek yıl konut satışlarının 2023'e kıyasla %13,5 artmasının beklendiğini ve medyan konut fiyatının bu yıla göre %0,9 artışla 389.500 dolar olacağını söyledi.

Yun'a göre, güney eyaletlerindeki metro pazarları, istihdam artışları nedeniyle diğer pazarlardan daha iyi performans göstermeyi bekleyebilir ve Orta Batı'daki pazarlar, uygun fiyatlı bölgelerde olmanın kazanımlarını görecek.

Konut talebinin düşen mortgage oranları ve artan gelirden faydalanacağını belirten Yun, "son iki yılda satışları erteleyen daha fazla satıcının listeye girmeye başlamasıyla konut stokunun yaklaşık %30 artması bekleniyor" dedi.

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