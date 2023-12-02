ABD’de imalat sektöründe daralış sürüyor

ISM, Kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ISM imalat sanayi PMI verisi önceki aya göre değişmeyerek 46,7 oldu.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 47,6 değerini alması yönündeydi. Veri, sektördeki daralmanın 13. ayda da devam ettiğini gösterdi.

Üretim endeksi Kasım'da aylık 1,9 puan azalışla 48,5'e gerilerken yeni siparişlere ilişkin endeks 2,8 puan artarak 48,3'e çıktı. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1 puan azalışla 45,8'e düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 3 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 14 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler arasında, kağıt ürünleri, basım ve ilgili faaliyetler, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, bilgisayar ve elektronik ürünleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, tekstil, makine, birincil metaller, mobilya ve ilgili ürünler, çeşitli imalatlar, kimyasal ürünler, işlenmiş metal ürünleri, ahşap ürünleri ile plastik ve kauçuk ürünler yer aldı.

S&P GLOBAL İMALAT SANAYİ PMI VERİSİ BEKLENTİYE PARALEL

Öte yandan, S&P Global de Kasım ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım ayı imalat sektörü PMI verisi beklentiler dahilinde 49,4 oldu. Endeks, Ekim'de 50 değerinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.