ABD'de işsizlik maaşı başvurularında 30 Nisan haftasında artış kaydedildi.

Verilere göre ilgili haftada ülkede 200 bin işsizlik maaşı başvurusu gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi başvuruların 180 bin olması yönündeydi.

Bir önceki hafta ülkede 181 bin işsizlik maaşı başvurusu kaydedilmişti.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha etkin bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 188 bin seviyesine yükseldi.

Devam eden başvurular 23 Nisan haftası itibariyle 1,38 milyon ile beklentilerin bir miktar altında kaldı.