ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 16:22
Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 16:22
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.
Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 759 azalarak 211 bine geriledi.
Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mart ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 819 bine çıktı.