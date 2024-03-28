CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mart ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 16:22

Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 16:22

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 23 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 210 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 759 azalarak 211 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mart ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 819 bine çıktı.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin kredi notu teyit edildi ABD'nin kredi notu teyit edildi 28 Mart 2024 08:48
Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor Küresel piyasalar ABD büyüme verileri öncesinde pozitif seyrediyor 28 Mart 2024 09:12
Yellen’den Çin açıklaması: ABD’deki üretimi sıkıştırıyor Yellen'den Çin açıklaması: ABD'deki üretimi sıkıştırıyor 28 Mart 2024 08:47
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 28 Mart 2024 13:15
SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı 28 Mart 2024 08:46
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 28 Mart 2024 10:04
İngiltere’nin otomobil üretimi art arda büyüyor İngiltere'nin otomobil üretimi art arda büyüyor 28 Mart 2024 08:42
S&P Global Japonya’nın kredi notunu teyit etti S&P Global Japonya'nın kredi notunu teyit etti 28 Mart 2024 08:42
Yabancılar Japon devlet tahvili sattılar Yabancılar Japon devlet tahvili sattılar 28 Mart 2024 08:39
Nikkei Endeksi yüzde 1’den fazla düştü Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü 28 Mart 2024 08:35
BlackRock CEO’su Fink: Ether ETF’leri mümkün BlackRock CEO'su Fink: Ether ETF'leri mümkün 28 Mart 2024 08:33
BoE üyesinden ’acele edilmemesi’ uyarısı BoE üyesinden 'acele edilmemesi' uyarısı 28 Mart 2024 08:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.027,43
%2,7431
BORSA
1.008,01
%0,8014
ALTIN
995,09
%-0,4909
DOLAR
994,32
%-0,5682
EURO
1.010,41
%1,0405
BORSA
1.183,04
%18,3043
ALTIN
1.120,59
%12,0594
DOLAR
1.117,50
%11,7497
EURO
985,71
%-1,4291
BORSA
1.253,20
%25,3204
ALTIN
1.131,54
%13,1542
DOLAR
1.145,66
%14,5663
EURO
1.810,46
%81,0457
BORSA
2.117,25
%111,7251
ALTIN
1.733,76
%73,3761
DOLAR
1.770,36
%77,0359
EURO
BİST En Aktif Hisseler