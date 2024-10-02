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ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Oluşturma Tarihi 02 Ekim 2024 16:15

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylül ayında 143 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 124 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin ağustos ayı verisi ise 99 binden 103 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 8 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 64 bin, büyük ölçekli işletmelerde 86 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 101 bini hizmet sektöründe, 42 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylülde yıllık ücret yüzde 4,7 arttı. Yıllık ücret artışı ağustosta yüzde 4,8 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, güçlü işe alımların geçen ay güçlü ücret artışlarını gerektirmediğini belirtti.

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