CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de perakende satışlar arttı

ABD'de perakende satışlar arttı

ABD'de perakende satışlar, nisanda sabit kalması beklentilerine rağmen yüzde 0,1 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2025 16:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2025 16:31

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artışla 724,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların aylık bazda değişim göstermemesi yönündeydi. Perakende satışlar, martta yüzde 1,7 artmıştı.

Perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 5,2 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en yüksek artış yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mekanlarda kaydedildi.

Mobilya mağazaları, elektronik mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları mağazaları ile mağaza dışı perakendecilerdeki satışlarda da artış görüldü.

Buna karşın, motorlu taşıt ve yedek parça, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, benzin istasyonları, giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazaları, çeşitli perakendeciler ve genel mal mağazalarındaki satışlarda ise düşüş kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı ABD'de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı 13 Mayıs 2025 10:08
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 13 Mayıs 2025 10:00
İngiliz tüketiciler harcamalarını keskin bir şekilde artırdı İngiliz tüketiciler harcamalarını keskin bir şekilde artırdı 13 Mayıs 2025 09:07
Goldman Sachs ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü Goldman Sachs ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü 13 Mayıs 2025 09:04
Fed anketi: İşletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı Fed anketi: İşletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı 13 Mayıs 2025 09:02
UBS Çin ekonomisi için büyüme beklentisini açıkladı UBS Çin ekonomisi için büyüme beklentisini açıkladı 13 Mayıs 2025 09:00
Çin’de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor 10 Mayıs 2025 15:10
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 10 Mayıs 2025 11:22
Emtia piyasasında altın parlamaya devam etti Emtia piyasasında altın parlamaya devam etti 10 Mayıs 2025 11:19
Goldman Sachs, BoE beklentisini açıkladı Goldman Sachs, BoE beklentisini açıkladı 09 Mayıs 2025 09:30
Japonya’nın döviz rezervleri son üç yılın zirvesine çıktı Japonya'nın döviz rezervleri son üç yılın zirvesine çıktı 09 Mayıs 2025 09:28
Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmasını açıkladı Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmasını açıkladı 09 Mayıs 2025 09:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler