ABD'de işsizlik oranı arttı

ABD'de işsizlik oranı arttı

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseldi.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2025 15:36

Son Güncelleme Tarihi 05 Eylül 2025 16:23

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ağustosta 22 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın 75 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetlerinde artarken, federal hükümet, madencilik, taş ocakçılığı, petrol ve gaz çıkarma sektörlerinde istihdam kayıpları oldu.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ayı verisinde aşağı, temmuz ayı verisinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamdaki değişim haziran ayı için 14 bin kişi artıştan 13 bin kişi azalışa revize edildi. Temmuz ayı için ise tarım dışı istihdam artışı 73 binden 79 bine çıkarıldı.

İŞSİZLİK ORANI ARTTI

ABD'de işsizlik oranı, ağustosta 0,1 puan artarak yüzde 4,3'e çıktı. Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden işsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 148 bin kişi artarak 7 milyon 384 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,2'den yüzde 62,3'e yükseldi.

Haftalık ortalama çalışma saati ağustosta değişim göstermeyerek 34,2 oldu.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla 36,53 dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazanç temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,9 artmıştı.

⁠VERİLERİN AÇIKLANMASI ÖNCESİNDE "TEKNİK SORUN" UYARISI

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayı istihdam raporunun yayımlanmasından önce "teknik sorunlar" yaşandığını duyurdu.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Üzgünüz, şu anda teknik sorunlar yaşıyoruz. Tüm BLS veri erişim araçları, sorunu çözdüğümüzde yeniden kullanılabilir olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Uyarı, raporun zamanında açıklanamayabileceğine ilişkin endişelere yol açsa da istihdam verisi planlandığı saatte yayımlandı.

TRUMP, İSTİHDAM VERİLERİ SONRASI YETKİLİNİN KOVULMASINI İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos başında, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını vermişti.

İstihdam verilerinin eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığına işaret eden Trump, McEntarfer'in geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını öne sürmüştü.

Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ekonomist E.J. Antoni'yi Çalışma İstatistikleri Bürosu komiserliğine aday gösterdiğini duyurmuştu.

