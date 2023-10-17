ABD'de tatil sezonu harcamalarının artması bekleniyor

Deloitte'un Ağustos sonu ve Eylül başında 4.330 ABD'li yetişkinle yaptığı ankete göre, tatil sezonunda alışveriş yapacakların geçen yıla göre %14 artışla ortalama 1.652 dolar harcayacağı tahmin ediliyor. Yıllık hane geliri 50.000 ile 99.999 dolar arasında olan alışverişçiler bu yıl %26 daha fazla, yani yaklaşık 1.534 dolar harcama yapmaları beklenmekte. 200,000 ve üzeri kazananların ise tatil harcamalarını %22 artarak 3,922'a çıkaracakları öngörülüyor.

Yıllık hane geliri 100.000 ila 199.999 dolar arasında olan Amerikalılar bu yıl yalnızca %2 oranında, yani 2.167 dolar daha fazla harcama yapmayı planlıyorlar.