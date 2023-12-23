ABD’de yeni konut satışları sert düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre satışlar yüzde 12,2 düşerek 590 bin oldu. Bu, 1 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 690 bindi.

Yeni konut satışları, Ekim'de yüzde 4 azalışla 672 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, Kasım'da geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,4 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı geçen aya göre yüzde 4,8 artarak 434 bin 700 dolara yükseldi.

Ülkede önceki günlerde açıklanan ikinci el konut satışları, Kasım'da sürpriz biçimde toparlanmış ve 5 ay üst üste düşüşün ardından aylık bazda yüzde 0,8 artarak 3,82 milyona yükselmişti.

TÜKETİCİ GÜVENİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Bugün açıklanan veriye göre Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, Aralık'ta yukarı yönlü revize edilerek 69,7 oldu.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, Aralık'ta aylık bazda 5 puan artışla 73,3'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 10,6 puan artarak 67,4'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, yukarı yönlü eğilimin, tüketicilerin enflasyonunun seyrine ilişkin bakışındaki önemli iyileşmelerden kaynaklandığını belirtti.