CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB'de yeni otomobil satışları eylülde arttı

AB'de yeni otomobil satışları eylülde arttı

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, eylül ayında yıllık bazda yüzde 10 artarak 888 bin 672'ye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2025 09:42

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları eylülde, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 10 yükselerek 888 bin 672 adede çıktı.

Eylül ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,7'si hibrit, yüzde 24,9'u benzinli, yüzde 18,9'u elektrikli, yüzde 10,3'ü fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 3,2'si de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 20 artarak 167 bin 586'ya ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 63,9'u buldu.

Yeni otomobil satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 12,8, Fransa'da yüzde 1, İtalya'da yüzde 4,2 ve İspanya'da yüzde 16,4 arttı.

Ocak-eylül döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artarak 8 milyon 57 bin 335'e çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 241 bin 368 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 133 bin 305 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu, 100 bin 817 yeni otomobille üçüncü oldu.

İlginizi Çekebilir
Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor 27 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 27 Ekim 2025 09:49
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı 27 Ekim 2025 09:24
Çin’de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı 27 Ekim 2025 09:02
IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak 25 Ekim 2025 14:43
Moody’s, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi 25 Ekim 2025 09:05
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı 25 Ekim 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 24 Ekim 2025 17:01
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz 24 Ekim 2025 16:37
ABD’de eylül ayı enflasyonu belli oldu ABD'de eylül ayı enflasyonu belli oldu 24 Ekim 2025 15:33
Ayçiçeği yağı için Rusya’dan gümrük vergisi kararı Ayçiçeği yağı için Rusya'dan gümrük vergisi kararı 24 Ekim 2025 15:06
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 24 Ekim 2025 13:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler