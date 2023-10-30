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Almanya ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü

Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 15:07

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 15:07

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Piyasalarda Alman ekonomisinin söz konusu çeyrekte yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu. İkinci çeyrekte, Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre revize rakamlarla yüzde 0,1 büyümüştü.

Ülkenin GSYH'si 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 geriledi.

Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun ve faiz oranlarının özel tüketimi yavaşlatması oldu.

Alışılmışın dışında yüksek enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü zayıflatmaya devam etmesi nedeniyle hane halkı tüketimi üçüncü çeyrekte düştü.

Destatis açıklamasında, "Üçüncü çeyrekte özellikle hane halkı nihai tüketim harcamaları daha düşük oldu. Olumlu katkılar ise aksine, makine ve teçhizattaki brüt sabit sermaye yatırımından geldi." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, zayıf küresel ekonomi de Almanya'nın ihracatının büyümesini engelledi. Birçok sanayileşmiş ülkede enflasyona karşı faiz oranlarındaki keskin artış, "Alman malı" ürünlerin satın alınması için finansmanı önemli ölçüde daha pahalı hale getiriyor.

Destatis, son çeyreğe ilişkin ayrıntılı verileri 24 Kasım'da açıklayacak.

HÜKÜMET EKONOMİNİN BU YIL YÜZDE 0,4 DARALMASINI BEKLİYOR

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Baş Ekonomisti Carsten Brzeski, değerlendirmesinde, "Bu (büyüme) veriler tek başına Alman ekonomisinin en azından Avro Bölgesi'nin büyümesinde geride kalanlardan biri haline geldiğinin altını çiziyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasındaki sıkılaştırmanın ve yeni jeopolitik belirsizliklerin Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğine işaret eden Brzeski, Alman ekonomisinin sadece bu yıl değil, gelecek yıl da küçük daralma ve durgunluk arasında kalabileceğini aktardı.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomide durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Hükümet, büyümenin 2024'te yüzde 1,3'e, 2025'te ise 1,5'e yükselmesini bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 12 Ekim'de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.

Öte yandan, ülkede ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, eylülde beklentilere paralel yüzde 4,5'e gerilemiş ve Rusya-Ukrayna savaşından bu zamana kadarki en düşük seviyeyi görmüştü.

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