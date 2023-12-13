Alman otomobil üreticilerinin Çin endişesi

Çin, doğal grafit ile yüksek saflık ve güçteki yapay grafit ürünlerinin ihracatını, 1 Aralık'tan itibaren izne tabi kılmıştı.

Almanya'da Bağımsız milletvekili Christian Leye'nin konuya ilişkin sorusuna Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, "Grafit için ihracat kontrollerinin bir sonucu olarak kısa ve orta vadeli fiyat artışlarının yanı sıra teslimat darboğazları da mümkündür." denildi.

Çin'in küresel grafit pazarında hakim bir konumda olması nedeniyle, olası ihracat kısıtlamalarının küresel tedarik zincirlerini etkileyebileceğini belirten bakanlık, söz konusu kontrollerden kaynaklanacak fiyat artışlarının Almanya'daki şirketler üzerinde bugüne kadar somut bir etkisi olmadığını vurguladı.

Kurşun kalem uçlarından elektrikli araç bataryalarına kadar sanayide yaygın kullanılan saf haldeki yumuşak bir karbon olan grafitin ihracatına kontrol getirilmesi, Çin'in ABD'nin kritik teknolojilerin ihracatına getirdiği kısıtlamalara karşı hamlesi olarak değerlendirilmişti.

Çin'in 1 Ağustos'tan itibaren ihracat izni getirdiği germanyum ve galyum maddeleri için de durum benzer şekilde değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük grafit kaynaklarına sahip olan ve dünyadaki yapay grafitin yüzde 70'ini üreten Çin'in bu hamlesinin, tedarik zincirlerinde kritik madenlerin kontrolüne yönelik jeopolitik rekabeti tırmandıracağı öngörülüyor.

Elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit, doğal halde çıkarıldığı gibi petrolden sentetik olarak da üretilebiliyor. Sentetik grafit, bataryaların daha hızlı şarj olmasını ve daha uzun süre dayanmasını sağlasa da doğal malzemeye kıyasla üretim maliyeti daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Çin aynı zamanda dünyadaki grafitin yüzde 90'ından fazlasını işleyerek neredeyse tüm elektrikli otomobil bataryalarında kullanılan malzemeye dönüştürüyor.

Uzmanlar, iklim ve enerji dönüşümünün başarısının büyük ölçüde bu hammaddelerin mevcudiyetine bağlı olduğu uyarısında bulunarak, ekonominin temel hammaddeleri tükenirse geleceğin endüstrileri için milyarlarca vergi parası boşa gideceğine işaret etti.