Alman Sanayi Federasyonu (BDI), tarafından sanayi üretimi ve sanayi ürünleri ticaretine yönelik rapor hazırlandı. Hanover Sanayi Fuarı'nda raporun sunumunu yapan Russwurm, Alman ekonomisinde büyüme ivmesinin şu anda hala son derece düşük olduğunu söyledi.

Russwurm, Alman hükümetinden daha az "bürokrasi" talep ederek, "Almanya'nın rekabet gücü azalıyor." uyarısında bulundu.

BDI Başkanı Russwurm, küresel ticaretin bu yıl yüzde 2,5 artmasının beklendiğini hatırlatarak, Almanya'nın sanayi ihracatının da bu yıl geçen yıla göre yüzde 2 artmasını öngördüklerini bildirdi.

Sanayinin Alman ekonomisi için önemine dikkati çeken Russwurm, "Yine dünya pazar paylarını kaybediyoruz çünkü dünya ticareti bizim ihracatımızdan daha hızlı büyüyor." dedi.

ALMAN İŞ DÜNYASI DAHA AZ BÜROKRASİ TALEP EDİYOR

Russwurm, bu yıl Almanya'nın sanayi üretiminde yüzde 1 artış görülmesini beklediklerini de bildirdi.

İnovasyonun küresel rekabette Alman sanayisinin en güçlü "motoru" olduğunu anlatan Russwurm, "Politikacılar Almanya'da iklimi korumak, dijital değişim ve ekonominin büyümesi için bu motoru (inovasyon) çalışır durumda tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BDI Başkanı Russwurm, Almanya'da sanayinin daha fazla yatırımı için bürokrasinin azaltılmasına, gözle görülür vergi indirimlerine ve güvenilir ve uygun fiyatlı enerji arzına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Sanayideki yüksek elektrik fiyatının acilen Avrupa'da rekabet edebilecek bir seviyeye dönmesi gerekiyor, aksi takdirde sanayideki dönüşüm başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya." diye konuştu.

Alman sanayisinin Çin'e ihtiyacı olduğu konusunda geniş bir fikir birliği olduğunu vurgulayan Russwurm, "Çin, Alman firmaları için önemli bir piyasa ve öyle olacak." ifadesini kullandı.

BDI, bir önceki tahmininde ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 1 büyümesini öngörmüştü. Almanya'nın ihracatı geçen yıl ise 2021'e göre yüzde 3 artmıştı.

ALMANYA'NIN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÜRETİMİNDE BU YIL İÇİN YÜZDE 2'LİK DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Öte yandan, Alman Mühendisler Derneği (VDMA) de Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 3,2 artış görüldüğünü bildirdi.

VDMA, söz konuşa artışa rağmen, Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 2'lik düşüş tahminini sürdürdü.

VDMA Başkanı Karl Haeusgen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda biraz iyileşen ekonomik ortam, yalnızca makine mühendisliği sektöründe alınacak siparişlere ve satışlara gecikmeli olarak yansıyacaktır." ifadesini kullandı.