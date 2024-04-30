Almanya ekonomisi teknik resesyona girmedi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.

Böylece ilk çeyrekteki büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize olarak yüzde 0,5 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, inşaat yatırımları ve ihracattan geldi. İlk çeyrekte belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesi sonucu tüketici harcamalarının azalması büyümeyi yavaşlattı.

İLK ÇEYREKTE YILLIK GSYH ARTIŞI DA EKSİ YÜZDE 0,9 OLDU

İlk çeyrekte yıllık GSYH artışı da eksi yüzde 0,9 oldu. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve rekor düzeydeki faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Avro Bölgesi'ndeki büyük ekonomiler arasında en zayıf ekonomi olarak dikkati çekmişti.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

SON 2,5 YILIN EN HIZLI ARTIŞI KAYDEDİLDİ

Alman hükümeti, 24 Nisan'da 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti.

Öte yandan, Almanya'da martta perakende satışlar bir önceki aya kıyasla reel olarak yüzde 1,8 artarak yaklaşık son 2,5 yılın en hızlı artışını kaydetti.