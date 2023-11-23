Almanya ekonomisindeki düşüş yavaşladı

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) kasım ayı öncü Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Buna göre, ekimdeki 45,9 bileşik PMI, kasımda 47,1'e yükselerek beklentilerin üzerinde kaldı.

Böylece endeks art arda beş aydır daralmayı gösteren 50 puanın altında kaldı. Beklenti endeksin 46,5 yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI, kasımda 48,2'den 48,7'ye yükseldi.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 39,1'den 39,8'a yükselirken, daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Noel yaklaşıyor ve Alman ekonomisi için de bir miktar umut var. Durgunluk bölgesinde kalmamıza rağmen yavaşlamanın hızı gözle görülür şekilde azaldı. Neredeyse tüm alt endekslerdeki güçlü artış özellikle cesaret verici." ifadesini kullandı.

La Rubia, PMI'da büyüme bölgesine dönüşün (50 puanın üzeri) makul bir ihtimal olduğunu ve potansiyel olarak yılın ilk yarısında gerçekleşeceğini belirterek, "Yeni siparişlerdeki düşüşün azalması nedeniyle imalatta olumlu bir gelişme var. Bu, hem iç hem de dış siparişler tarafından destekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cyrus de la Rubia, Alman ekonomisinde yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 daralma beklediklerini ifade etti. Daha önce bu beklenti yüzde 0,9'du.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Ülke ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı. Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.