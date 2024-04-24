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Almanya ekonomiye yönelik tahminlerini açıklayacak

Almanya hükümeti ekonomik büyümeye yönelik tahminlerini açıklayacak.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 09:26

Avrupa'nın krizden en çok etkilenen ekonomisi Almanya nihayet köşeyi döndüğüne dair geçici işaretler verirken Alman hükümeti bugün büyüme tahminlerini açıklayacak.

Sanayi üretiminden ticari faaliyetlere kadar temel göstergelerde son aylarda kaydedilen iyileşmeler, umut edilen toparlanmanın yavaş yavaş gerçekleşmekte olduğuna işaret etmekte.

Alman ekonomisinde bu yıl güçlü bir toparlanma yaşanacağına dair ilk umutlar ekonominin zayıflamasıyla birlikte azaldı ve Berlin Şubat ayında büyüme tahminini sadece yüzde 0,2'ye düşürdü. IMF de geçen hafta aynı yönde görüş bildirdi ve şimdi aynı rakamı bekliyor.

Berenberg bankası ekonomisti Holger Schmieding, "Haber akışı iyileşiyor. Almanya çağrımıza yönelik riskler eskiye kıyasla daha az aşağı yönlü" dedi.

Schmieding, yakından izlenen Ifo iş morali endeksindeki daha iyi okumalara ve üretimdeki iyileşmelere işaret etti.

Geçen hafta Bundesbank, daha önce daralma tahmininde bulunan ekonominin ilk çeyrekte hafifçe genişleyerek resesyondan kurtulacağını tahmin etti.

S&P Global tarafından yayınlanan HCOB Flash Almanya satın alma yöneticileri endeksi Mart ayındaki 47.7 seviyesinden Nisan ayında 50.5 seviyesine yükselerek 10 ay sonra ilk kez büyümeye geri döndü.

50'nin üzerindeki herhangi bir değer büyümeye işaret ederken, 50'nin altındaki bir rakam daralmayı göstermekte.

Ancak göstergelerdeki hafif iyileşmeler hükümetin tahminlerinde büyük değişiklikler yapacağı anlamına gelmiyor ve analistler bu yıl hala ılımlı bir büyüme bekliyor.

Pandemiyle bağlantılı tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle zaten türbülans yaşayan Alman ekonomisinin sorunları, Rusya'nın 2022'nin başlarında Ukrayna'yı işgal etmesi ve Avrupa'ya gaz sevkiyatını kesmesiyle daha da derinleşti.

Bu durum, diğer pek çok gelişmiş ekonominin aksine Alman ekonomisinde hala merkezi bir rol oynayan ve ucuz Rus enerjisine bel bağlamış olan ülke imalatçıları için ağır bir darbe oldu.

Enerji şoku azalırken, Çin gibi kilit ticaret ortaklarında devam eden zayıflık acıyı uzattı.

Bu yıl birçok sektörde işçilerin enflasyonla mücadele etmek için daha iyi ücret talep etmeleri nedeniyle yapılan grevler ve Avrupa Merkez Bankası'nın aşırı fiyatları dizginlemeye çalışmasıyla artan faiz oranları da bir engel oluşturdu.

Yüksek ücretler ve diğer maliyetler de bazı büyük şirketlerin Almanya'daki üretimlerini azaltmalarına yol açarak işten çıkarmalar ve üretimin yurtdışına kayması korkularını körükledi.

Yaşlanan nüfus ve vasıflı işgücü açığı gibi daha uzun vadeli sorunlar da politika yapıcıların başını ağrıtmaktadır.

İş dünyası grupları, bürokrasiden ihtiyaç duyulan reformların hayata geçirilmemesine kadar, beklentilerini iyileştirme konusunda engellerle karşılaştıklarından yakınıyor.

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