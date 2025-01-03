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Almanya'da iş gücü piyasası zor durumda

Almanya'da yaşanan ekonomik durgunluk ve kış mevsiminin başlangıcı, iş piyasasını negatif yönde etkiliyor.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2025 14:18

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2025 14:18

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin aralık verilerini açıkladı. Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, aralıkta kasım ayına göre 33 bin kişi artarak 2 milyon 807 bin oldu

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, aralıkta kasım ayına göre 33 bin kişi artarak 2 milyon 807 bin oldu. Aralık 2023'e göre ise işsiz sayısı 170 bin arttı. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı da aralıkta kasıma göre 10 bin kişi artarak 2,87 milyon oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, ekimde 15 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı da aralıkta 0,1 artarak yüzde 6'ya yükseldi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "İş gücü piyasasında kış tatili aralık ayında başlıyor. Aralıkta her zaman olduğu gibi işsizlik ve eksik istihdam arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Nahles, geçen yıl devam eden ekonomik gerilemenin iş gücü piyasasında giderek daha derin izler bıraktığına dikkati çekti.

Geçen yıl için ortalama işsizlik 178 bin artışla 2,787 milyona yükseldi. Ülkede 2023'te yüzde 5,7 olan ortalama işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6'ya yükseldi.

Aralıkta şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 59 bin azalarak 654 bin oldu.

Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının bu yıl da artmaya devam etmesi ve gelecek aylarda 10 yıl sonra ilk kez 3 milyon sınırını aşması bekleniyor.

Bu arada Almanya'da toplam istihdam, ekonomide gerilemeye rağmen geçen yıl 46,1 milyon kişiye çıkarak Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek rakama ulaşmıştı.

Öte yandan ülke ekonomisi, 2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı.

Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonominin 2024'te de yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor.

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