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Almanya'da sanayi üretimi haziranda arttı

Almanya'da sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 13:41

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 13:44

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayı sanayi üretimine ilişkin öncü verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düştü.

Piyasa beklentileri haziran ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Sanayi üretimindeki artış özellikle otomotiv sektöründeki toparlanmadan kaynaklandı.

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