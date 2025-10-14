Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat değişikliklerine ilişkin eylül ayı nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Almanya'da enflasyon bu yıl art arda ikinci ay yükseldi. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı. Nihai veriler, öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Yıl başından beri düşen yıllık enflasyon oranı, üst üste ikinci ay yükselişe geçti. Hizmet fiyatları ortalamanın üzerinde bir oranda artmaya devam etti. Ayrıca, enerji fiyatlarındaki düşüş önemli ölçüde ılımlı seyretmeye devam etti ve yakın geçmişe kıyasla enflasyonu daha az baskıladı." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin uzun süredir enflasyon oranında en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekti.

Eylülde yıllık olarak meyve fiyatlarında yüzde 5,1, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 3,6, et ve et ürünlerinde yüzde 3,2 artış görüldü.

Ulaşım hizmetleri yüzde 11,2, sağlık hizmetleri yüzde 6,5 ve kiralar yüzde 2 arttı.

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,7 düştü. Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 1,9 geriledi.

Almanya'da genellikle "çekirdek enflasyon" olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı ise eylülde yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

ECB'NİN FAİZ İNDİRİMİ

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyon oranının eylülde ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti.

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde.

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı, yatırımcıların odağında. Bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,1'e yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.