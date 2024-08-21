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Almanya'nın ekonomik toparlanması gecikebilir

Bundesbank, Almanya'nın uzun süredir beklenen ekonomik toparlanmasının daha da gecikebileceğini ve enflasyonun geçici de olsa yıl sonuna doğru yükselişe geçebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 21 Ağustos 2024 08:53

Bundesbank, resesyon olasılığı düşük olsa da, genel görünümün sessiz kalmaya devam ettiğini vurguladı. Banka, "Ekonomide beklenen yavaş toparlanma daha da gecikiyor" dedi. "Ancak, yeni bir olumsuz şok yaşanmadığı sürece ekonomik çıktıda önemli, geniş tabanlı ve uzun süreli bir düşüş anlamında bir durgunluk beklenmiyor" dedi

Bundesbank, hanehalkı harcanabilir gelirindeki büyük artışın yardımıyla özel tüketim ve hizmetlerin bu çeyrekte genişleyebileceğini öngördü. Ancak dış talep muhtemelen zayıf kalacak ve Almanya'nın büyük sanayi sektörünün beklentilerini azaltacak.

"Enflasyon geçtiğimiz yıl keskin bir şekilde düşmüş olsa da, çoğunlukla bir yıl önceki nispeten düşük enerji fiyatlarının istatistiksel etkisiyle 2024'ün sonlarında toparlanabilir" değerlendirmesini yapan Bundesbank, "Yıl sonuna doğru geçici olarak biraz daha yüksek enflasyon oranları bekleyebiliriz. Güçlü ücret baskılarının devam etmesi nedeniyle çekirdek enflasyonun da yüksek bir seviyede kalması muhtemeldir" dedi.

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