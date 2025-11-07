Almanya'nın ihracatı eylülde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde yüzde 0,5'lik artış beklentisine karşın yüzde 1,4 artarak yaklaşık 131,1 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 3,1 artarak 115,9 milyar avroya çıktı.

Eylül 2024'e göre ihracat yüzde 2, ithalat yüzde 4,8 artış gösterdi.

Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 15,3 milyar avro oldu.

Dış ticaret fazlası Eylül 2024'te 18 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın eylül ayı ihracatının 74,3 milyar avroluk kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. İthalatın da 59,3 milyar avroluk bölümü AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Eylülde ağustos ayına göre AB ülkelerine ihracat yüzde 2,5 ve bu ülkelerden ithalat yüzde 1,2 arttı.

Eylülde ABD'ye yapılan dış satım ağustos ayına kıyasla yüzde 11,9 artarak 12,2 milyar avroya yükseldi.

Destatis'in açıklamasında, "Bu, 5 ay art arda düşüşün ardından bir önceki aya göre ABD'ye yapılan ihracatta ilk artış." ifadesi kullanıldı.

Ancak Eylül 2024 ile karşılaştırıldığında, ABD'ye ihracat hala yüzde 14 daha düşük.

Almanya'nın Çin'e ihracatı ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,2 düşüşle 6,7 milyar avroya geriledi.

"ALMAN İHRACATÇILAR ŞU ANDA ÜÇLÜ ÇİN ŞOKUYLA KARŞI KARŞIYA"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Eylül ihracat verileri, yaz aylarının ardından Almanya ekonomisinin hafif bir toparlanma kaydettiğini gösteriyor ancak eylül ayında ihracattaki artış, yapısal zayıflığın devam ettiğine dair endişeleri gidermek için yetersiz kalıyor." ifadesini kullandı.

Alman ihracatının zorlu rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu belirten Brzeski, ABD gümrük vergilerinin ihracatı hala olumsuz etkilediğini ifade etti.

Brzeski, "Aynı zamanda Alman ihracatçılar şu anda üçlü Çin şokuyla karşı karşıya. Çin'de Alman ürünlerine olan talebin zayıflaması, üçüncü pazarlarda ve Almanya'nın iç pazarı olan AB'de Çinli üreticilerin artan rekabeti ve son olarak Çin'in nadir toprak elementlerine bağımlılık." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül ayı ihracat verilerinin Alman ihracatının "uçurumdan düşmediğini" gösterdiğini belirten Brzeski, şunları kaydetti:

"Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kurtuluş Günü'nden 6 ay sonra, Alman ihracatı hala tam olarak toparlanamadı. Devam eden yapısal zorluklar göz önüne alındığında, ihracat sektörünün Alman ekonomisi için güçlü bir büyüme motoru olarak hızlı bir geri dönüş yapacağını öngörmek şu anda çok fazla hayal gücü gerektiriyor."

ALMAN EKONOMİSİ

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde sıfır olarak açıklanan büyüme rakamıyla teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü artık üretiyor olması ve otomotiv endüstrisinde duraklamalara yol açan "çip kıtlığı" da ekonomiyi baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

Öte yandan, Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun süreceği değerlendiriliyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de de yüzde 1,4 büyümeyle toparlanacağını öngörüyor.