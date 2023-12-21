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Almanya'nın vergi gelirleri Kasım'da arttı

Almanya Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın federal ve bölgesel eyalet hükümetlerinin vergi gelirleri Kasım ayında bir önceki yıla göre sadece %0,1 artarak toplam 55,99 milyar euroya ulaştı.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 09:36

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 09:36

Almanya'da Ocak-Kasım döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 artarak 720,79 milyar euro oldu.

Maliye Bakanı Christian Lindner vergi artışlarını bir kez daha reddetti ve "Biz yüksek vergili bir ülkeyiz, bu yüzden vergi yükü artamaz" diye konuştu

Almanya'nın yeni borçlanmasını GSYH'nin %0,35'i ile sınırlayan borç frenini savunan Bakan Lindner, bunun enflasyonist baskıları kontrol etmeye yardımcı olduğunu söyledi. Lindner, "Böylece Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasına karşı koymayarak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunuyoruz" dedi.

Maliye Bakanlığı'nın aylık raporuna göre Alman ekonomisi yılın son çeyreğine zayıf bir başlangıç yaptı.

Rapora göre, iş dünyasının beklentileri bir miktar iyileşmiş olsa da, ihracat, sanayi üretimi ve tüketime ilişkin öncü göstergeler ekonomik ivmede bir yükselişin hala çok uzakta olduğuna işaret ediyor.

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