Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masatsugu Asakawa, Asyalı politika yapıcıları ABD'de devam eden faiz artırımlarının etkisiyle yaşanabilecek ani sermaye çıkışlarına karşı uyanık olmaya çağırdı.

ASEAN+3 forumunda konuşan Asakawa, "Enflasyon ile mücadele için ABD para politikasında agresif sıkılaştırmadan kaynaklı riskler görüyoruz, bu sıkılaştırma sermaye akışlarının aniden terse dönmesini veya para birimlerinde keskin değer kayıplarını tetikleyebilir" dedi.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda ise konuşmasında, Asya'nın ani bir güven kaybı ile veya yinelenen bir finansal kris ile karşı karşıya kalması yönünde ciddi bir risk görmediğini ifade etti.

Ancak Kuroda, COVID ile mücadele için büyük harcama paketleri ortaya konması sonrası bazı Asya ülkelerinin politika tamponlarında düşüşler yaşandığı ortamda cari durumdan memnuniyet gösterilmemesi uyarısında da bulundu.

Kuroda, "ASEAN politika yapıcıları risklere karşı uyanık olmalılar ve istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için net, yeterli ve zamanında iletişim içinde olmalılar" diye kornuştu.