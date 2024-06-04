ASEAN bölgesinde imalat koşulları iyileşti

S&P Global'in Mayıs ayı PMI verilerine göre, ASEAN bölgesinde imalat sektörü genelinde faaliyet koşulları sağlam bir şekilde iyileşti. Hem üretimde hem de gelen yeni siparişlerde daha hızlı genişlemeler kaydedildi.

Üretim gereksinimlerindeki büyüme satın alma faaliyetlerinde daha güçlü bir artışı destekledi ve bu da üretim öncesi stokların daha fazla birikmesine yol açtı. Bununla birlikte, temel talep eğilimlerinin iyileşmesi de enflasyonist baskıların yoğunlaşmasına neden oldu ve bu baskılar son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

VERİLER BÜYÜMEYE İŞARET ETTİ

S&P Global ASEAN İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayında, Nisan ayındaki 51,0 seviyesinden son 13 ayın en yüksek seviyesi olan 51,7'ye yükselerek ASEAN imalat sektörünün sağlığındaki iyileşmenin devam ettiğine ve güçlendiğine işaret etti.

Mayıs ayında yeni fabrika siparişlerinde daha hızlı bir artış kaydedildi. Büyüme oranı son 13 ayın en hızlısı oldu. Artış yine iç talepten kaynaklandı.Bununla birlikte, son anket döneminde yeni ihracat satışlarında da daha yumuşak bir daralma gözlendi.

ASEAN genelindeki imalatçılar üretim hacimlerini daha da artırdı. Aslında, üretim Nisan 2023'ten bu yana en belirgin şekilde güçlü bir oranda artırıldı.

Girdi alımları Mayıs ayında keskin bir artış gösterdi. Bu artış, mevcut genişleme sürecinin başladığı Kasım 2023'ten bu yana görülen en güçlü ikinci artış oldu ve Nisan ayında büyümenin büyük ölçüde durmasının ardından üretim öncesi stoklarda daha güçlü bir artışı destekledi.