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Avro Bölgesi ekonomisi büyümedi

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 15:56

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 15:56

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncelledi. Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.

Avro Bölgesi'nde GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Böylece, son veriler şubat ayındaki öncü verilerle uyumlu oldu.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Öte yandan, 2023'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüş, AB ekonomisi ise sabit kalmıştı.

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