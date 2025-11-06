Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde düştü

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde, önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 13:43

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla sabit kalırken yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar eylülde aylık bazda yüzde 0,1 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 1,7 ile Lüksemburg ve Malta'da, yüzde 1,5 ile Estonya'da ve yüzde 1,4 ile Slovakya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 1,1 ile Litvanya'da, yüzde 0,7 ile Letonya ve Slovenya'da, yüzde 0,6 ile İtalya'da ölçüldü.

Eylülde yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 6,6 ile Malta'da ve yüzde 5,7 ile Bulgaristan'da artarken İtalya'da yüzde 2,3, Romanya'da yüzde 2,1, Belçika'da yüzde 0,8 ve Avusturya'da yüzde 0,1 geriledi.

