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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü.

Oluşturma Tarihi 05 Nisan 2024 13:09

Son Güncelleme Tarihi 05 Nisan 2024 13:09

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 0,2 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar şubatta aylık bazda yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında şubatta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 1,9 ile Almanya'da ve yüzde 1,8 ile Belçika'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Belçika'da yüzde 6,8, Slovenya'da yüzde 5,6 ve Finlandiya'da yüzde 3,7 düştü.

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