Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimlerin devam ettiği ve dolar endeksinin zayıfladığı haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 12:11

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2026 12:33

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 608,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.883 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 kazançla 17.608 puan seviyesinde, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 44.956 puanda bulunurken Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 azalışla 8.126 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen altında 10.140 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde Grönland'a ilişkin endişelerin azalmasına karşın devam eden belirsizlikler sürerken bankacılık hisselerindeki pozitif seyir endeksleri destekliyor.

Grönland'a dair gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya'nın Orta Avrupa ve Doğu Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Ukrayna'nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

