CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa Parlamentosu'ndan 2040 iklim hedefleri

Avrupa Parlamentosu'ndan 2040 iklim hedefleri

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin emisyonlarını 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasını içeren teklife destek verdi.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2025 16:51

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Birliğin 2040 yılı iklim hedefini belirleyecek yasa teklifine ilişkin ortak pozisyon görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB ülkelerine 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir düşüş hedefi getirilmesini içeren belgeyi 379 "Evet" oyuyla destekledi.

Belgede, "AB ülkelerinin 2036'dan itibaren net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri" ifadesi yer aldı.

AB üyesi ülkeler de 5 Kasım'da 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı bir hedef getirilmesinde anlaşmaya varmıştı.

Bu aşamadan sonra yasal düzenleme AP ve üye ülke temsilcileri arasında müzakere edilerek son halini alacak.

Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı, 2050'de de net sıfır emisyona ulaşarak iklim nötr olmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
AB, Çin e-ticaretine yeni vergi takvimi önerdi AB, Çin e-ticaretine yeni vergi takvimi önerdi 13 Kasım 2025 08:37
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 12 Kasım 2025 16:57
Romanya merkez bankası faiz kararını açıkladı Romanya merkez bankası faiz kararını açıkladı 12 Kasım 2025 16:55
S&P Global Ratings’ten Türkiye değerlendirmesi: Kredi notu makul, riskler dengeli S&P Global Ratings'ten Türkiye değerlendirmesi: Kredi notu makul, riskler dengeli 12 Kasım 2025 16:38
Putin’den Citibank’ın Rusya’daki varlıklarının satışına onay Putin'den Citibank’ın Rusya’daki varlıklarının satışına onay 12 Kasım 2025 16:34
OPEC’in ham petrol üretimi arttı OPEC'in ham petrol üretimi arttı 12 Kasım 2025 16:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Kasım 2025 10:03
Goldman Sachs: ABD hisseleri zayıf seyredebilir, gelişen piyasalar öne çıkacak Goldman Sachs: ABD hisseleri zayıf seyredebilir, gelişen piyasalar öne çıkacak 12 Kasım 2025 15:48
Trump’ın tarife açıklaması Bitcoin’i sarstı: 340 milyar dolarlık değer kaybı! Trump’ın tarife açıklaması Bitcoin’i sarstı: 340 milyar dolarlık değer kaybı! 12 Kasım 2025 15:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Kasım 2025 14:18
Japonya’nın yeni başbakanı Takaichi’den enflasyon mesajı: Hedefi ücret artışlarıyla sağlanmalı Japonya'nın yeni başbakanı Takaichi'den enflasyon mesajı: Hedefi ücret artışlarıyla sağlanmalı 12 Kasım 2025 12:31
Gelişen piyasalarda güçlü yükseliş! Ekim’de 27 milyar dolar giriş oldu Gelişen piyasalarda güçlü yükseliş! Ekim’de 27 milyar dolar giriş oldu 12 Kasım 2025 12:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler