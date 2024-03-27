Avustralya'da TÜFE beklentilerin aksine sabit kaldı

Avustralya'da tüketici fiyat endeksi indikatörü Şubat ayına kadar olan 12 aylık dönemde piyasa beklentilerinin aksine sabit kaldı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları indikatörü 12 ayda bir önceki ay olduğu gibi yüzde 3,4 arttı. Piyasalarda fiyatların yüzde 3,5 oranında artması bekleniyordu.

ABS'nin Fiyat İstatistikleri Sorumlusu Michelle Marquardt, "Yıllık enflasyon Şubat ayında değişmedi ve art arda üç ay boyunca yüzde 3,4 oldu". dedi.

Şubat ayındaki artışa en büyük katkıyı yüzde 4,6 ile konut, yüzde 3,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 6,1 ile alkol ve tütün ile yüzde 8,4 ile sigorta ve finansal hizmetler sağladı.

Avustralya'da enflasyon verileri üç ayda bir yayımlanıyor. En son 2023 yılının son çeyreğinde tüketici fiyatları yıllık yüzde 4,1 artış gösterdi.