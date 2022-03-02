Bakan Nebati: 1 Milyon İstihdam Projesi ile adaylar mesleki yeterlilik belgesi alabilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolüyle bilgi teknolojileri alanındaki mesleklerin ulusal standarda kavuşacağını açıkladı. Nebati, ayrıca 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamındaki adayların mesleki yeterlilik belgesi alabileceğini ifade etti.