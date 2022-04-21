Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Nisan itibarıyla 13 milyar 115 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liradan 5 trilyon 525 milyar 383 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 49 milyar 612 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 67 milyar 553 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 810 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Nisan itibarıyla 3 milyar 77 milyon lira artışla 810 milyar 170 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 315 milyar 380 milyon lirası konut, 15 milyar 676 milyon lirası taşıt ve 479 milyar 114 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 994 milyon lira artarak 756 milyar 332 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 artışla 231 milyar 931 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 94 milyar 514 milyon lirası taksitli, 137 milyar 418 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 773 milyon lira azalarak 161 milyar 892 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 308 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 316 milyon lira artarak 1 trilyon 61 milyar 142 milyon lira oldu.