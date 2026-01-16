Barclays’ten çip hisselerinde güncelleme

Barclays, küresel yarı iletken, çip, sektörüne ilişkin görünümünü iyileştirerek önde gelen şirketler için hedef fiyatlarını artırdı.

Intel için hedef fiyatını 35 dolardan 45 dolara çıkaran Barclays Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) için hedef fiyat 380 dolardan 450 dolara, Micron Technology için ise 275 dolardan 450 dolara yükseltildi.

Barclays aynı zamanda Texas Instruments için hedef fiyatını 125 dolardan 140 dolara çıkarırken, NXP Semiconductors NV için hedef fiyatını 220 dolardan 255 dolara çıkardı.