CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Beklentilerin üzerinde: Alman iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Beklentilerin üzerinde: Alman iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni nisan ayında beklentilerin üzerinde arttı. Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Alman ekonomisi özellikle hizmet sağlayıcıları sayesinde istikrar kazanıyor" dedi.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2024 14:32

Son Güncelleme Tarihi 24 Nisan 2024 14:32

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni nisanda beklentilerin üzerinde artarak, yükselişini art arda üçüncü aya taşıdı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı nisan ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da martta 87,9 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki iyileşmesinin etkisiyle nisanda 89,4 puana yükseldi. Böylece endeks, artışını üçüncü aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 88,8 puana yükseleceği yönündeydi.

Ifo anketine göre, Beklentiler Endeksi 87,7 puandan 89,9 puana, Mevcut Durum Endeksi de 88,1 puandan 88,9 puana yükseldi.

Ankette hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerde iyileşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinde nisanda iyileşme olduğunu vurgulayarak, "Alman ekonomisi özellikle hizmet sağlayıcıları sayesinde istikrar kazanıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve rekor düzeydeki faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Avro bölgesindeki büyük ekonomiler arasında en zayıf ekonomi olarak dikkati çekmişti.

Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde teknik resesyona girmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Japon finans kuruluşunda 1,2 milyon para transferi gecikti Japon finans kuruluşunda 1,2 milyon para transferi gecikti 24 Nisan 2024 08:55
Norveçli fon şirketinden dikkat çeken iddia Norveçli fon şirketinden dikkat çeken iddia 24 Nisan 2024 08:52
Elektrikli hibrid otomobil satışlarının rekor kırması bekleniyor Elektrikli hibrid otomobil satışlarının rekor kırması bekleniyor 24 Nisan 2024 08:48
Dünyada elektrikli araç satışlarında güçlü artış öngörülüyor Dünyada elektrikli araç satışlarında güçlü artış öngörülüyor 23 Nisan 2024 14:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Nisan 2024 10:16
Almanya’da şirket faaliyetleri büyümeye geri göndü Almanya'da şirket faaliyetleri büyümeye geri göndü 23 Nisan 2024 13:59
İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi büyüdü İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi büyüdü 23 Nisan 2024 12:38
Altının ons fiyatı 2 bin 300 doların altına geriledi Altının ons fiyatı 2 bin 300 doların altına geriledi 23 Nisan 2024 11:56
Brent petrolde ’Orta Doğu’ etkisi sürüyor Brent petrolde 'Orta Doğu' etkisi sürüyor 23 Nisan 2024 10:10
Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı 23 Nisan 2024 09:36
Japonya’da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi 23 Nisan 2024 09:28
Altının gramı 2 bin 416 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 416 liradan işlem görüyor 23 Nisan 2024 10:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,52
%0,9524
BORSA
997,23
%-0,2772
DOLAR
997,17
%-0,2827
ALTIN
996,25
%-0,3749
EURO
1.019,77
%1,9773
BORSA
1.118,87
%11,8867
DOLAR
1.248,73
%24,8725
ALTIN
1.103,13
%10,3129
EURO
1.068,64
%6,8636
BORSA
1.129,80
%12,9798
DOLAR
1.322,78
%32,2781
ALTIN
1.130,93
%13,0933
EURO
1.942,58
%94,2582
BORSA
1.731,09
%73,1088
DOLAR
2.234,80
%123,4799
ALTIN
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler