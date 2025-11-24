Belçika'da 3 günlük grev başladı

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamuda ve özel sektörde çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri içeren kemer sıkma politikalarını protesto etmek için greve gitti.

"Kasım Çağrısı" adı verilen 3 günlük grev dalgası kapsamında, Belçika'da 24 Kasım'da demir yolları ve toplu ulaşım çalışanları, 25 Kasım'da kamu çalışanları, 26 Kasım'da da bütün sektörleri içeren genel grev yapılacak.

Grevin ilk gününde özellikle ulaşım olumsuz etkilenirken, ülke genelinde tren seferlerinin sayısı 3'te 1'e indirildi.

Brüksel toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılım gösterirken, başkentteki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve katılırken, ulaşım sorunu ülke geneline yayıldı.

Grev nedeniyle Brüksel'deki çöp toplama gibi çeşitli belediye hizmetleri de önemli ölçüde aksadı.

Grev dalgası çerçevesinde yarın da özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının iş bırakması bekleniyor. Bu nedenle yarın ülke genelinde kamu hizmetleri durma noktasına gelecek.

Çarşamba günü ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.

Belçika'daki Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılacağı grev nedeniyle 26 Kasım tarihinde Charleroi havalimanından bütün seferler, Brüksel havalimanından da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

Belçika'da şubat ayında göreve başlayan, Bart De Wever'in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin GSYH'sinin yüzde 100'ünü aşan "aşırı yüksek" kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.